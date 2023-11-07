6 ноября тысячи людей в разных городах Закарпатья зажгли памятные свечи, чтобы почтить павших героев.

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Лампадки в форме "128"

Так, в Ужгороде сотни людей собрались на Театральной площади города. В течение двух часов они несли цветы и свечи, а также зажигали лампадки в форме номера бригады – 128.

Вместе с общиной, священнослужителями, семьями защитников и студентами на центральной площади Ужгорода помолились за каждого и каждую, за Украину и наш народ, просили у Бога благословения для воинов, которые сейчас на фронте защищают независимость нашей страны. Спасибо всем, кто в этот вечер почтил наших героев. Помним каждого, будем достойны их памяти и подражания,

– рассказал глава Закарпатской ОВА Виктор Никита.

Как чтили память погибших военных в Ужгороде / Фото Ужгородский городской совет

Обратите внимание! 5 ноября председатель Закарпатской ОВА Виктор Никита сообщил, что 6 ноября на территории Закарпатья объявлен трехдневный общеобластной траур.

В Мукачево с лампадками и цветами люди пришли к памятной стеле защитникам на площади Кирилла и Мефодия / Фото Мукачевский городской совет

Справка : 128 бригада – это соединение горной пехоты Сухопутных войск Украины. Штаб бригады находится в Мукачево, а подразделения дислоцируются на территории Закарпатской области. Бойцы бригады участвовали в освобождении Херсонской области.

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