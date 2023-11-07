6 ноября тысячи людей в разных городах Закарпатья зажгли памятные свечи, чтобы почтить павших героев.
Смотрите также "Прибыл через 2 минуты после прилета": командир 128-й бригады опоздал на награждение
Лампадки в форме "128"
Так, в Ужгороде сотни людей собрались на Театральной площади города. В течение двух часов они несли цветы и свечи, а также зажигали лампадки в форме номера бригады – 128.
Вместе с общиной, священнослужителями, семьями защитников и студентами на центральной площади Ужгорода помолились за каждого и каждую, за Украину и наш народ, просили у Бога благословения для воинов, которые сейчас на фронте защищают независимость нашей страны. Спасибо всем, кто в этот вечер почтил наших героев. Помним каждого, будем достойны их памяти и подражания,
– рассказал глава Закарпатской ОВА Виктор Никита.
Как чтили память погибших военных в Ужгороде / Фото Ужгородский городской совет
В Мукачево с лампадками и цветами люди пришли к памятной стеле защитникам на площади Кирилла и Мефодия / Фото Мукачевский городской совет
Ракетный удар по 128 бригаде на Запорожье: что известно
- 3 ноября на Запорожском направлении Россия ударила ракетой "Искандер-М" по личному составу 128 отдельной горно-штурмовой бригады. В результате атаки погибли и были ранены десятки военнослужащих. Ранения получили и гражданские.
- По словам военных, россияне атаковали 128-ю бригаду во время награждения в честь дня ракетных войск. Бойцов выстроили, после чего россияне нанесли удар.
- Президент Зеленский, комментируя инцидент, заявил, что это трагедия, которой можно было избежать. Глава государства подчеркнул, что "расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными".
- ГБР сообщило, что зарегистрировало уголовное производство по факту гибели военных и мирных жителей при обстреле населенного пункта в Запорожской области. Там уточнили, что в результате ракетного удара погибли 19 военнослужащих. Также в ГБР отметили, что инициировано служебное расследование действий военных чиновников, организовавших мероприятие ко дню "Ракетных войск и артиллерии" вблизи линии фронта.
- Президент Зеленский заявил, что во время заседания Ставки было принято решение об отстранении командира 128 бригады на время расследования.
- Известно, что командир 128-й бригады опоздал на награждение и прибыл через 2 минуты после "прилета".