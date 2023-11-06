Россия нанесла ракетный удар по 128 бригаде 3 ноября. В результате действий оккупантов погибли 19 военнослужащих.

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ГБР расследует действия военных чиновников

В ГБР заявили, что зарегистрировали уголовное производство по факту гибели военных и мирных жителей во время обстрела населенного пункта в Запорожской области.

Во время ракетного удара 3 ноября, который враг нанес ракетой типа "Искандер", погибли и были ранены военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и мирные жители.

Также взрывной волной и обломками повреждено около 30 домов и хозяйственных построек, расположенных рядом с местом удара.

Удар по 128 бригаде: детали

  • Российская армия 3 ноября атаковала поселок Заречное в Запорожской области. Информация о том, что оккупанты нанесли удар по 128 бригаде появилась на следующий день.
  • Вооруженные Силы Украины подтвердили, что оккупанты ударили по личному составу 128 бригады. Как рассказали военные с фронта, россияне атаковали 128 бригаду во время награждения. В бригаде подтвердили гибель 19 бойцов.
  • Сейчас известны имена трех воинов, которые погибли. В частности, это Дмитрий "Таксист" Милютин, который был одним из лучших артиллеристов, ужгородец Сергей Кузнев, который был ветераном АТО.
  • Также в результате трагедии погиб бывший руководитель Хмельницкого областного РТЦК Владимир Возный.
  • Высшее военно-политическое руководство Украины уже отреагировало на трагедию. Глава Минобороны Рустем Умеров пообещал, что будут выяснены все обстоятельства трагедии.
  • Президент Владимир Зеленский 5 ноября сообщил, что открыто уголовное производство и начато расследование. Глава государства заявил, что трагедии можно было избежать. Он отметил, что важно установить полную правду о том, что произошло.
  • 6 ноября на территории Закарпатья объявлен трехдневный общеобластной траур.
  • Добавим, что 128 бригада участвовала в освобождении Херсонской области, а также боях на Бахмутском и Запорожском направлениях.