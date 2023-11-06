Россия нанесла ракетный удар по 128 бригаде 3 ноября. В результате действий оккупантов погибли 19 военнослужащих.
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ГБР расследует действия военных чиновников
В ГБР заявили, что зарегистрировали уголовное производство по факту гибели военных и мирных жителей во время обстрела населенного пункта в Запорожской области.
Во время ракетного удара 3 ноября, который враг нанес ракетой типа "Искандер", погибли и были ранены военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и мирные жители.
Также взрывной волной и обломками повреждено около 30 домов и хозяйственных построек, расположенных рядом с местом удара.
Удар по 128 бригаде: детали
- Российская армия 3 ноября атаковала поселок Заречное в Запорожской области. Информация о том, что оккупанты нанесли удар по 128 бригаде появилась на следующий день.
- Вооруженные Силы Украины подтвердили, что оккупанты ударили по личному составу 128 бригады. Как рассказали военные с фронта, россияне атаковали 128 бригаду во время награждения. В бригаде подтвердили гибель 19 бойцов.
- Сейчас известны имена трех воинов, которые погибли. В частности, это Дмитрий "Таксист" Милютин, который был одним из лучших артиллеристов, ужгородец Сергей Кузнев, который был ветераном АТО.
- Также в результате трагедии погиб бывший руководитель Хмельницкого областного РТЦК Владимир Возный.
- Высшее военно-политическое руководство Украины уже отреагировало на трагедию. Глава Минобороны Рустем Умеров пообещал, что будут выяснены все обстоятельства трагедии.
- Президент Владимир Зеленский 5 ноября сообщил, что открыто уголовное производство и начато расследование. Глава государства заявил, что трагедии можно было избежать. Он отметил, что важно установить полную правду о том, что произошло.
- 6 ноября на территории Закарпатья объявлен трехдневный общеобластной траур.
- Добавим, что 128 бригада участвовала в освобождении Херсонской области, а также боях на Бахмутском и Запорожском направлениях.