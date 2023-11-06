Росія завдала ракетного удару по 128 бригаді 3 листопада. Унаслідок дій окупантів загинуло 19 військовослужбовців.

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ДБР розслідує дії військових посадовців

У ДБР заявили, що зареєстрували кримінальне провадження за фактом загибелі військових та мирних жителів під час обстрілу населеного пункту в Запорізькій області.

Під час ракетного удару 3 листопада, який ворог завдав ракетою типу "Іскандер", загинули та були поранені військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та мирні мешканці.

Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено близько 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару.

Крім того, в ДБР повідомили, що ініційовано службове розслідування дій військових посадовці, які організували захід до дня "Ракетних військ і артилерії" поблизу лінії фронту.

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