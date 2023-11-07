6 листопада тисячі людей у різних містах Закарпаття запалили памʼятні свічки, щоб вшанувати полеглих героїв.

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Лампадки у формі "128"

Так, в Ужгороді сотні людей зібралися на Театральній площі міста. Протягом двох годин вони несли квіти та свічки, а також запалювали лампадки у формі номеру бригади – 128.

Разом з громадою, священнослужителями, родинами захисників і студентами на центральній площі Ужгорода помолилися за кожного та кожну, за Україну й наш народ, просили в Бога благословіння для воїнів, які зараз на фронті захищають незалежність нашої країни. Дякую всім, хто в цей вечір вшанував наших героїв. Памʼятаємо кожного, будемо гідні їхньої памʼяті та наслідування,

– розповів глава Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Як вшановували пам'ять загиблих військових в Ужгороді / Фото Ужгородська міська рада

Зверніть увагу! 5 листопада голова Закарпатської ОВА Віктор Микита повідомив, що 6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу.

У Мукачеві із лампадками та квітами люди прийшли до пам‘ятної стели захисникам на площі Кирила і Мефодія / Фото Мукачівська міська рада

Довідка: 128 бригада – це з'єднання гірської піхоти Сухопутних військ України. Штаб бригади розміщений в Мукачеві, а підрозділи дислокуються на території Закарпатської області. Бійці бригади брали участь у звільненні Херсонщини.

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