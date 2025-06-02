После трагедии стало известно, что командующий Сухопутных войск Михаил Драпатий подал в отставку. Как отметил 24 Каналу военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, такое решение является правильным с точки зрения офицерской чести.

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Кто ответственен за удар по центру

Рапорт об отставке Драпатого теперь должен рассмотреть Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Именно он решит, какими должны быть дальнейшие шаги.

"Я бы не подписывал рапорт. Ведь Драпатий – это офицер, который может построить отношения в Сухопутных войсках. Ему для этого нужно время и соответствующие ресурсы. Не надо давать ему "бусифицированных", потому что это люди, которые воевать не могут", – сказал Роман Свитан.

Сейчас у Драпатого большая проблема с людьми. Ведь мужчины, которых силой мобилизовали, практически превысили основной контингент, тех профессионалов, которые еще были в Сухопутных войсках. По мнению военного эксперта, Михаила Драпатого стоит оставить в должности, ведь он может хорошо выполнять работу, он уже начал исправлять системные ошибки и делает это так, как ему позволяют.

Воевать должны мотивированные люди. Таких у нас сотни тысяч правоохранителей, госслужащих, которые первыми должны стать на защиту Украины. Мотивация и профпригодность – это самое важное,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Следующий важный шаг – правильные механизмы управления. Уже были приняты решения о переформатировании войска, например, введение корпусной системы. Но это не снимает ответственности с виновных за удар по учебному центру. Ведь всем известно, что "Искандер" может долететь за 3 – 4 минуты. Он "накрывает" большую площадь.

Ответственность на тех, кто отвечал за укрытие, организацию самого обучения на полигоне. За это отвечают командиры оперативного уровня, а не стратегического как Драпатий. Если есть такая возможность – его отставку не надо поддерживать. Он должен выполнять свои обязанности,

– добавил Свитан.

Более того, Драпатий – молодой офицер, которых нам сейчас очень не хватает в верхних эшелонах управления. Именно такие люди должны работать и перенимать командование.

Напомним, в Сухопутных войсках отметили, что никаких построений или массовых мероприятий в момент удара не было. После объявления воздушной тревоги большинство военных перешли в укрытие. Для выяснения деталей трагедии создали комиссию и уже начали расследование.