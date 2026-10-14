Мощные взрывы и пожар: в России заявили об атаке на аэродром "Борисоглебск"

Военный аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области вечером 14 октября подвергся ракетному удару. На территории стратегического объекта вспыхнул сильный пожар после серии взрывов – 24 Канал

Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+.

Что известно об атаке на военный аэродром?

В Воронежской области после объявления сигнала тревоги раздались громкие взрывы, а над территорией военного объекта поднялся густой дым.

Масштабный пожар на территории аэродрома: смотрите видео

По информации российских пабликов, в направлении военного аэродрома летели от двух до четырех ракет. Из-за движения воздушных целей в соседней Ростовской области также включили сирены тревоги.

Момент попадания в аэродром: смотрите видео

Мониторинговый канал в России сообщил, что для "Борисоглебска" и прилегающих районов одновременно действовали предупреждения о ракетной опасности и угрозе атаки ударных беспилотников. Жителей призвали немедленно укрыться.

Последствия поражения инфраструктуры самого аэродрома и потери противника в настоящее время выясняются. Известно, что на этом объекте размещены бомбардировщики Су-34, истребители Су-35С и Су-30СМ, которые используются для запусков УАБ по Украине, а также учебно-боевые самолеты, в частности Як-130 и Су-25.

Напомним, в начале октября Служба безопасности Украины сообщила об атаке дронов Центра спецопераций "Альфа" нароссийский военный аэродром "Ханская" в Республике Адыгея, расположенный примерно в 500 километрах от Украины. По данным СБУ, в результате удара были поражены истребитель Су-35, бомбардировщик Су-34 и склад боеприпасов. Оба самолета являются носителями управляемых авиабомб, которые российская армия использует для атак по украинским военным позициям и городам.

Кроме того, в сентябре Силы обороны Украины нанесли удар по "военный аэродром "Ростов-на-Дону (Центральный)" " в Ростовской области России. По словам президента Украины и по подтверждению Генштаба ВСУ, в результате операции были повреждены два транспортных самолета Ан-26, один Ан-12 и три вертолета.