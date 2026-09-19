Об этом сообщают OSINT-аналитики "Кибер-Борошно".

Каковы подробности поражения?

Опубликованные спутниковые снимки за пятницу, 18 сентября, зафиксировали последствия успешного удара по военной инфраструктуре в Ростовской области.



Поражение самолетов на аэродроме в Ростове / Изображение "Кибер-Борошно"

По данным исследователей, на фотографиях видны полностью уничтоженные два вертолета Ми-8, а также военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26.



Атакованный аэропорт в Ростове / Изображение "КиберБорошна"

Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил, что Служба безопасности Украины нанесла точный удар по военному аэродрому в Ростове. По словам главы государства, в результате специальной операции было подтверждено поражение трех вертолетов, самолета Ан-12 и двух Ан-26.

Генеральный штаб ВСУ также официально подтвердил поражение двух транспортных самолетов Ан-26, одного Ан-12 и трех вертолетов в результате атаки на аэродром Ростов-на-Дону (Центральный) в Ростовской области России.

Следует отметить, что Силы обороны систематически уничтожают вражескую технику как в глубоком тылу России, так и непосредственно на линии фронта. В частности, ранее мы рассказывали о том, как военные уничтожили две российские реактивные системы залпового огня "Град" в Запорожской области.

Среди недавно пораженных целей противника оказались наземная станция управления беспилотниками "Орион", базы подготовки БПЛА и несколько складов боеприпасов.