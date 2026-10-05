Появились кадры последствий удара СБУ по аэродрому "Ханская": уничтожены два российских самолета

В воскресенье, 4 октября, Служба безопасности Украины осуществила атаку на российский аэродром "Ханская". В результате успешного поражения были уничтожены Су-34 и Су-35.

Также удалось нанести удар по складу боеприпасов. Об этом сообщают OSINT-каналы.

Что известно о результатах ударов?

Вечером 4 октября аэродром "Ханская" в Республике Адыгея подвергся атаке дронов. Он расположен примерно в 500 километрах от государственной границы Украины.

Спецслужбам удалось уничтожить военные самолеты Су-34 и Су-35. Кроме того, беспилотники нанесли удар по складу боеприпасов противника.

Оба самолета – носители управляемых авиационных бомб, которые враг массово применяет на линии фронта и по украинским городам,

– подчеркнули в СБУ.

Телеграм-каналы показали спутниковые снимки, подтвердившие поражение самолетов.



Результаты работы Службы безопасности / Фото Exilenova+



Уничтоженные российские самолеты / Фото AviVector

Отметим, что украинские военные продолжают методично уничтожать вражеский потенциал в российском тылу. В субботу, 3 октября, Силы обороны нанесли удар по базе запуска дронов "Цимбулово" в Орловской области, где оккупанты хранили и готовили свои ударные беспилотники.