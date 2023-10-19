Как выглядит международный аэропорт "Луганск" после ударов ВСУ: спутниковые фото
Источник:"Схемы"
Украинская армия продолжает уничтожая врага, нанося удары по важным для захватчиков объектам. В частности, под прицелом находился международный аэропорт во временно оккупированном Луганске.
Еще 17 октября стало известно, что Вооруженные Силы ударили по Луганску и Бердянску ракетами ATACMS. Собственно, именно по авиабазам в районах этих городов. Впоследствии появились спутниковые фото аэропорта "Луганск" после атаки.
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Как выглядит "Луганск" со спутника
Как пишут СМИ, спутниковый сервис Planet Labs зафиксировал повреждения на аэродроме после ударов украинской армии. В частности, можно рассмотреть, как выглядела база 19 августа и 18 октября после атаки.
Международный аэропорт "Луганск" до и после удара ВСУ / Фото из материала "Схем"
В то же время в эфире национального телемарафона 19 октября начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш констатировал, что появление ATACMS у Сил обороны создало для российских захватчиков немало проблем на ровном месте.
Оккупантам добавилось немало хлопот. Враг нуждается в новых местах базирования. Ему придется растягивать свои склады, командные пункты, что приведет к затягиванию при принятии решений.
По словам Евлаша, ATACMS – это game-changer. То есть инструмент, с помощью которого можно изменять ход игры. Ранее такую роль сыграли HIMARS, ПВО Patriot и танки Leopard.
В то же время, Вооруженные Силы ждут, когда в них вооружении появятся многоцелевые истребители F-16. Они также должны изменить ход боевых действий, усилив возможности наших защитников.
Больше о поражениях аэродромов
- Утром 17 октября в командовании ВСУ сообщили, что подразделения украинских ракетных войск поразили два российских вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство.
- Впоследствии было уточнено, что в ночь на 17 октября украинские войска нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов захватчиков вблизи Луганска и Бердянская на Запорожье.
- Во вражеских пропагандистов началась паника из-за того, что атаки могут стать систематическими из-за передачи Вооруженным Силам ATACMS. Украинская сторона подтвердила опасения оккупантов.