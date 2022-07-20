В сети показали, как выглядит сейчас Антоновский мост в Херсоне

В сети показали, как выглядит Антоновский мост в Херсоне после обстрела ВСУ. Он существенно поврежден, продолжаются ремонтные работы.

Российские военные не позволяют людям останавливаться ни на мосту, ни перед ним. Но любопытно, что машины оккупанты пропускают.

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Людей призывают не пользоваться мостом

Заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский призвал местных жителей не пользоваться Антоновским мостом без крайней необходимости.

На видео видно, какие огромные дыры образовались на мосту в результате ракетных ударов. Хотя мост еще пригоден для эксплуатации, передвигаться по нему опасно.

Мужчина проехался по Антоновскому мосту и показал разрушение: смотрите видео

Почему ВСУ ударили по Антоновскому мосту

российские оккупанты подпитывают группировку своих войск на Юге Украины через Антоновский мост в Херсоне.

Если мост перебить, оккупанты окажутся без поставок и пути организованного отступления.

Так, выше по течению Днепра, есть еще и железнодорожный мост, который также используют в этих целях. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что его нужно разрушить, чтобы прекратить подкормку вражеских войск перед тем, как ВСУ начнут освобождать Херсон.

Подробности об ударе ВСУ по Антоновскому мосту: смотрите видео