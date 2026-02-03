Это не террор, а геноцид, – военный обозреватель об ударе по автобусу на Днепропетровщине
- Российский дрон ударил по служебному автобусу ДТЭК на Днепропетровщине. Погибли 12 человек и еще 16 – получили ранения.
- Военный обозреватель Иван Тимочко отметил, что эта атака еще раз подтверждает, что Россия осуществляет геноцид.
Российский дрон ударил по служебному автобусу ДТЭК на Днепропетровщине, в результате чего погибли 12 человек. Это не просто террористический акт, а настоящий геноцид.
Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Иван Тимочко, отметив, что россияне ведут целенаправленные действия на уничтожение украинского народа. На этом важно постоянно акцентировать внимание на международной арене.
Украине важно говорить о геноциде
По словам Тимочко, рано или поздно российские оккупанты будут на скамье подсудимых за все преступления, которые они совершили. Если фиксировать все как терроризм, то акцент будет только на исполнителях. Если геноцид, то ответственность будет на всем государстве.
Глава МИД должен акцентировать, что это именно геноцид. Чтобы потом через десяток лет нам не приходилось этого доказывать. Россия же явно будет оправдываться и снимать с себя ответственность как с государства. Россия сознательно убивает украинцев,
– отметил Тимочко.
В контексте ПВО должны понять, что Украина уничтожает подавляющее большинство "Шахедов". Однако пока не удается полностью нейтрализовать угрозу. В частности это происходит из-за новой тактики, которую использует враг. О ней сообщали в Воздушных силах ВСУ.
По мнению Тимочко, в России хотели бы, чтобы Украина в ответ била по гражданскому населению врага. Так российская пропаганда еще больше консолидировала бы собственное население.
Что известно об атаке по автобусу на Днепропетровщине?
- Удар по автобусу на Днепропетровщине произошел 1 января. Это был служебный транспорт энергетической компании ДТЭК для шахтеров. Уже известно о 12 погибших и 16 раненых. Они возвращались домой после смены.
- Украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов объяснил, что произошло во время этой атаки. Группа "Шахедов" на онлайн-управлении пролетала вдоль дороги. Пилот одного из "Шахедов" увидел автобус и решил его атаковать.
- Водитель потерял управление из-за взрывной волны и въехал в забор. Люди начали помогать друг другу выходить из автобуса. В этот момент оператор второго "Шахеда" направил дрон прямо в людей. Российские операторы гарантированно распознавали цель как гражданскую, но решили ее атаковать.