Это не террор, а геноцид, – военный обозреватель об ударе по автобусу на Днепропетровщине

Российский дрон ударил по служебному автобусу ДТЭК на Днепропетровщине, в результате чего погибли 12 человек. Это не просто террористический акт, а настоящий геноцид.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Иван Тимочко, отметив, что россияне ведут целенаправленные действия на уничтожение украинского народа. На этом важно постоянно акцентировать внимание на международной арене.

Смотрите также "Шахеды" должны исчезнуть как тип оружия: эксперты ответили, реально ли остановить террор до весны или до конца года

Украине важно говорить о геноциде

По словам Тимочко, рано или поздно российские оккупанты будут на скамье подсудимых за все преступления, которые они совершили. Если фиксировать все как терроризм, то акцент будет только на исполнителях. Если геноцид, то ответственность будет на всем государстве.

Глава МИД должен акцентировать, что это именно геноцид. Чтобы потом через десяток лет нам не приходилось этого доказывать. Россия же явно будет оправдываться и снимать с себя ответственность как с государства. Россия сознательно убивает украинцев,

– отметил Тимочко.

В контексте ПВО должны понять, что Украина уничтожает подавляющее большинство "Шахедов". Однако пока не удается полностью нейтрализовать угрозу. В частности это происходит из-за новой тактики, которую использует враг. О ней сообщали в Воздушных силах ВСУ.

По мнению Тимочко, в России хотели бы, чтобы Украина в ответ била по гражданскому населению врага. Так российская пропаганда еще больше консолидировала бы собственное население.

Что известно об атаке по автобусу на Днепропетровщине?