Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, передает 24 Канал. Враг пытается убедить, что атака была направлена не по мирному населению, а по военным – из-за активных боевых действий на территории Курской области.

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Что говорят в ЦПД

На самом деле российские военные атаковали гражданский автобус дроном-камикадзе "Ланцет". В результате атаки погибли 9 мирных жителей, еще 7 человек получили ранения, из них 3 – в тяжелом состоянии.

Такие месседжи являются частью информационной тактики страны-агрессора, стремящейся отвлечь внимание от своей ответственности за убийства гражданских и посеять сомнения, искажая факты,

– отметили в ЦПД.



Враг распространяет дезинформацию об ударе по рейсовому автобусу / Фото ЦПД

К слову, с 17 до 19 мая в Белополье объявлен День траура. Среди погибших преимущественно женщины пенсионного возраста, а также семья – отец, мать и дочь. "Это не просто очередной обстрел – это циничное военное преступление. Российская армия снова ударила по гражданскому объекту, пренебрегая всеми нормами международного права и человечности", – отметили правоохранители