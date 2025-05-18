Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації, передає 24 Канал. Ворог намагається переконати, що атака була спрямована не по мирному населенню, а по військових – через активні бойові дії на території Курської області.

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Що кажуть у ЦПД

Насправді ж російські військові атакували цивільний автобус дроном-камікадзе "Ланцет". Унаслідок атаки загинули 9 мирних жителів, ще 7 людей отримали поранення, з них 3 – у тяжкому стані.

Такі меседжі є частиною інформаційної тактики країни-агресорки, що прагне відвернути увагу від своєї відповідальності за вбивства цивільних і посіяти сумніви, перекручуючи факти,

– наголосили в ЦПД.



Ворог поширює дезінформацію про удар по рейсовому автобусу / Фото ЦПД

До слова, з 17 до 19 травня Білопіллі оголошено День трауру. Серед загиблих переважно жінки пенсійного віку, а також сім'я – батько, мати та донька. "Це не просто черговий обстріл – це цинічний воєнний злочин. Російська армія знову вдарила по цивільному об’єкту, нехтуючи всіма нормами міжнародного права та людяності", – зазначили правоохоронці