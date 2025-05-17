Говорят, что поразили "пункт стоянки техники ВСУ": Россия цинично врет об ударе по Сумской области

На Сумщине утром 17 мая россияне подло атаковали рейсовый автобус, в результате чего есть жертвы и пострадавшие. Тем временем оккупанты цинично заявляют, что, мол, в регионе они "поразили пункт стоянки техники ВСУ".

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Циничная ложь россиян

В субботу, 17 мая, около 6 часов утра вражеские силы ударили по гражданскому транспорту, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

В то же время минобороны страны-агрессора выдали циничное заявление. Так, они сказали, что якобы вооруженные силы России "Геранями-2" "поразили пункт стоянки техники ВСУ в Сумской области".

Таким образом вражеская пропаганда уже традиционно распространяет ложь об ударе по "военной цели" и пытается оправдать свой террористический акт против мирного населения.

Напомним, утром 17 мая на выезде из города Белополье Сумского района враг атаковал, по предварительным данным, беспилотником рейсовый микроавтобус.

В результате атаки российских сил погибли 9 человек, еще 4 человека ранены, о чем сообщили в 8:27 в прокуратуре Сумской области.