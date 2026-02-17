Вражеский FPV-дрон ударил по автомобилю с работниками Славянской ТЭС: есть погибшие
- Российский дрон атаковал автомобиль энергетиков в Донецкой области.
- Один человек ранен, есть жертвы.
Российская армия 17 февраля снова массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Под прицелом врага был и автомобиль, в котором находились энергетики.
К сожалению, некоторые из них погибли. Об этом во время брифинга проинформировал первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.
Какие последствия удара по машине энергетиков?
Как сообщили в Минэнерго, утром вторника, 17 февраля, российский дрон в Донецкой области атаковал автомобиль с работниками Славянской ТЭС. Трое из них погибли.
Это очередное напоминание, как высока цена света и тепла в наших домах,
– подчеркнул Некрасов.
В то же время в ГСЧС Донецкой области уточнили, что инцидент произошел в городе Николаевка Краматорского района. Еще один человек в результате атаки получил ранения.
На месте происшествия спасатели оказали первую помощь пострадавшему и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Кроме того, чрезвычайники оперативно потушили пожар в автомобиле.
Последствия попадания дрона по автомобилю энергетиков: смотрите фото ГСЧС
Со своей стороны Некрасов добавил, что российский удар по энергетике вызвал обесточивание в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Также фиксируется нарушение теплоснабжения в Сумах и в Одессе.
В то же время в местах, где позволяет ситуация с безопасностью, уже начали аварийно-восстановительные работы.
Стоит также отметить, что это не первый подобный случай ударов по энергетикам. Один из таких произошел в августе 2025 года в Сумской области. Тогда погиб один человек, еще трое энергетиков получили ранения.
Где были взрывы ночью и утром 17 февраля?
С ночи 17 февраля вражеские войска запускали на Украину дроны, а также баллистические и крылатые ракеты. Взрывы фиксировали в Кропивницком, на Львовщине и в других регионах.
В Днепропетровской области под ударом было 5 районов. Там фиксировали разрушения и пожары. А в Одесской области враг ударил по энергетическому объекту ДТЭК, вызвав серьезные повреждения.
Россия применила крылатые ракеты и против Ивано-Франковской области – взрывы прогремели в Бурштыне и в окрестностях. Сейчас в городе существенные проблемы с теплоснабжением и водой.