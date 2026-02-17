Вражеский FPV-дрон ударил по автомобилю с работниками Славянской ТЭС: есть погибшие

Российская армия 17 февраля снова массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Под прицелом врага был и автомобиль, в котором находились энергетики.

К сожалению, некоторые из них погибли. Об этом во время брифинга проинформировал первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

Какие последствия удара по машине энергетиков?

Как сообщили в Минэнерго, утром вторника, 17 февраля, российский дрон в Донецкой области атаковал автомобиль с работниками Славянской ТЭС. Трое из них погибли.

Это очередное напоминание, как высока цена света и тепла в наших домах,

– подчеркнул Некрасов.

В то же время в ГСЧС Донецкой области уточнили, что инцидент произошел в городе Николаевка Краматорского района. Еще один человек в результате атаки получил ранения.

На месте происшествия спасатели оказали первую помощь пострадавшему и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Кроме того, чрезвычайники оперативно потушили пожар в автомобиле.

Последствия попадания дрона по автомобилю энергетиков: смотрите фото ГСЧС

Со своей стороны Некрасов добавил, что российский удар по энергетике вызвал обесточивание в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Также фиксируется нарушение теплоснабжения в Сумах и в Одессе.

В то же время в местах, где позволяет ситуация с безопасностью, уже начали аварийно-восстановительные работы.

Стоит также отметить, что это не первый подобный случай ударов по энергетикам. Один из таких произошел в августе 2025 года в Сумской области. Тогда погиб один человек, еще трое энергетиков получили ранения.

Где были взрывы ночью и утром 17 февраля?