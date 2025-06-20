39-летний Артем Бурик – отец маленькой Насти – остался в Украине. В марте 2022 года он добровольно вступил в ряды ВСУ. Сейчас мужчина служит в 95-й бригаде ВСУ, которая воюет на Сумщине. В интервью "Вестям" он рассказал, что не знает, как пережить потерю. "Надеюсь, что я не потеряю рассудок", – говорит Артем, передает 24 Канал.

Смотрите также Иранская ракета попала возле офиса Microsoft в Беэр-Шеве: кадры пожара распространили в сети

Сбежали от войны в Украине и были убиты в Израиле

Военный сообщил, что разговаривал с дочерью и женой всего за несколько часов до падения иранской ракеты на дом в Бат-Яме.

Я не могу этого осознать. Я разговаривал с Настей за несколько часов до ее гибели. Она сказала, что видела, как над домом сбивали ракеты, и испугалась,

– вспоминает мужчина.

Артему Бурику трудно говорить о своем горе. "Я не могу с этим смириться... Семья сбежала от войны в Украине – и была убита в Израиле", – говорит он с болью.

Семья Артема прибыла из Одессы в Израиль в декабре 2022 года, чтобы сопровождать Настю на лечении лейкемии. Сначала девочке стало лучше, но впоследствии рак вернулся. Даже пересадка костного мозга не помогла – у Насти был диагностирован острый лимфобластный лейкоз.

Артем рассказал, что согласился на кремацию тел жены и дочери, поскольку так легче будет вернуть их в Украину. Мужчина сообщил, что ему пообещали предоставить отпуск, чтобы он имел время решить вопрос захоронения и немного оправиться после трагедии.

Напомним, что в результате удара по многоэтажке в Бат-Яме погибли жена Артема 30-летняя Мария Пешкурова, дочь Настя, бабушка девочки Елена Петровна Соколова, а также двое двоюродных братьев – 10-летний Костя Тутевич и 14-летний Илья Пешкуров.