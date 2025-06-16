Израильские СМИ рассказали, что среди погибших: мальчик в возрасте примерно 10 лет, 8-летняя девочка, три женщины в возрасте 50, 60 и 80 лет и парень в возрасте примерно 18 лет, передает 24 Канал.

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Иран убил семью из Одессы

По информации посольства Украины в Израиле, жертвами иранской атаки стали 5 украинцев, среди них трое несовершеннолетних детей.

В эфире "Суспільне. Студия" украинский еврейский историк и журналист Шимон Бриман со ссылкой на пресс-релиз посольства Украины в Израиле уточнил, что в результате прямого попадания иранской ракеты в городе Бат-Ям погибла целая семья. Это бабушка, мать, дочь и двое молодых племянников.

По словам историка, семья приехала в Израиль из Одессы на лечение дочери.

К слову, недавно во Франции в ДТП попал автобус с украинскими школьниками. Погибли 4 взрослых, более 50 человек ранены.

Украинский водитель автобуса обвиняется в непредумышленном убийстве и нанесении телесных повреждений.