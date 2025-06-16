Ізраїльські ЗМІ розповіли, що серед загиблих: хлопчик віком приблизно 10 років, 8-річна дівчинка, три жінки віком 50, 60 та 80 років і хлопець віком приблизно 18 років, передає 24 Канал.

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Іран вбив родину з Одеси

За інформацією посольства України в Ізраїлі, жертвами іранської атаки стали 5 українців, серед них троє неповнолітніх дітей.

В ефірі "Суспільне. Студія" український єврейський історик та журналіст Шимон Бріман з посиланням на пресрелізу посольства України в Ізраїлі уточнив, що унаслідок прямого влучання іранської ракети в місті Бат-Ям загинула ціла родина. Це бабуся, мати, донька та двоє молодих племінників.

За словами історика, сім'я приїхала до Ізраїлю з Одеси на лікування доньки.

До слова, нещодавно у Франції в ДТП потрапив автобус з українськими школярами. Загинули 4 дорослих, понад 50 осіб поранено.

Український водій автобуса звинувачується у ненавмисному вбивстві та завданні тілесних ушкоджень.