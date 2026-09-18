Об этом в интервью 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, добавив, что они размещались непосредственно в населенных пунктах Белосарайская коса или Мелекино, это приграничная территория, курортный участок под оккупированным Мариуполем.

Операция по ликвидации вражеских сил: было слышно 15 взрывов

Там российские наемники находились в течение последнего месяца. Как отметил руководитель Центра изучения оккупации, за ними довольно долго наблюдали, устанавливали, где именно они базируются, потому что этот объект немаленький.

Ночью с 15 на 16 сентября там прозвучало не менее 15 взрывов. Произошла детонация. Очевидно, попали не только по самим наемникам, но и по складам с боеприпасами, потому что там потом была перестрелка,

– сообщил Андрющенко.

По его словам, известно, что в результате обстрела более 15 человек получили тяжелые ранения, они находятся в госпиталях в Мангушском районе, в самом Мангуше, а нескольких доставили в Мариуполь в одну из больниц.

По причинам, связанным со связью, мы не знаем, что там с "двухсотыми". Они точно должны быть, но мы не можем их сосчитать. Ждем, когда начнут появляться какие-то сообщения, некрологи. Это была блестящая операция. Опять такая, которую россияне не ожидали, потому что эта база расположена далеко и ее сложно зафиксировать, поэтому они чувствовали себя спокойно,

– пояснил Андрющенко.

Он отметил, что это территория, где не живут люди. Там фактически никто не проживает. Это огромная туристическая зона, которую еще в советские времена застроили. Поэтому там нет прохожих, которые могли бы что-то увидеть, из-за этого россияне чувствовали себя спокойно, базируясь там и думая, что остаются незаметными.

Полная версия интервью с Петром Андрющенко: смотрите видео