Удар по базе отдыха в Одесской области: 3 погибших, из которых – 1 ребенок

Российские оккупанты били ночью по двум базам отдыха в Одесской области. Как следствие, погибли 3 человека. Среди них есть один ребенок.

Российские захватчики нанесли ракетный удар 1 июля около 01:00 по базах отдыха в Белгород-Днестровском районе. Об этом сообщают в ГСЧС.

Обратите внимание Погибших уже 14, а пострадавших – 30: в Одесской области продолжают разбирать завалы девятиэтажки

Три человека погибли

Погибло 3 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек. Работы продолжаются,

– говорится в сообщении.

В результате ракетного удара произошло частичное разрушение 3-этажного и 4-этажного здания базы отдыха.

Авиаудары по Одесской области в ночь на 1 июля: что известно

Около 2 ночи глава Одесской областной военной администрации сообщил, что в области были взрывы. Российские оккупанты ударили по Одесской области ракетами. Также он сообщил, что есть погибшие.

Впоследствии стало известно, что россияне попали в 9-этажный жилой дом. По состоянию на 06: 00 14 погибших и 30 пострадавших. Сотрудники из-под завалов спасли 7 человек, в том числе 3 детей.

Еще одна ракета попала в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. Запуск осуществили самолеты стратегической авиации России со стороны Черного моря.

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