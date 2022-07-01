Удар по базе отдыха в Одесской области: 3 погибших, из которых – 1 ребенок
1 июля 2022 , 06:36Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Российские оккупанты били ночью по двум базам отдыха в Одесской области. Как следствие, погибли 3 человека. Среди них есть один ребенок.
Российские захватчики нанесли ракетный удар 1 июля около 01:00 по базах отдыха в Белгород-Днестровском районе. Об этом сообщают в ГСЧС.
Обратите внимание Погибших уже 14, а пострадавших – 30: в Одесской области продолжают разбирать завалы девятиэтажки
Три человека погибли
Погибло 3 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек. Работы продолжаются,
– говорится в сообщении.
В результате ракетного удара произошло частичное разрушение 3-этажного и 4-этажного здания базы отдыха.
Авиаудары по Одесской области в ночь на 1 июля: что известно
- Около 2 ночи глава Одесской областной военной администрации сообщил, что в области были взрывы. Российские оккупанты ударили по Одесской области ракетами. Также он сообщил, что есть погибшие.
- Впоследствии стало известно, что россияне попали в 9-этажный жилой дом. По состоянию на 06: 00 14 погибших и 30 пострадавших. Сотрудники из-под завалов спасли 7 человек, в том числе 3 детей.
- Еще одна ракета попала в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. Запуск осуществили самолеты стратегической авиации России со стороны Черного моря.
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