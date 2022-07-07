Появилось видео с момента удара по базе отдыха в Сергеевке Одесской области

На днях враг нанес циничный удар по Сергеевке в Одесской области. 1 июля смертоносный снаряд оккупантов унес жизни более 20 человек.

В Одесской областной прокуратуре обнародовали видео удара. Украинские правоохранители Одесской области собирают доказательства для привлечения агрессора к ответственности за ракетные обстрелы Сергеевки.

Важно Некоторые люди находятся в тяжелом состоянии, среди них - дети, – Братчук об обстреле Сергеевки

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту ракетного обстрела объектов гражданской инфраструктуры Сергеевки.

На данный момент правоохранители завершили проведение поисково-спасательных мероприятий и разбор завалов разрушенного 9-этажного жилого дома и здания базы отдыха.

На каком этапе следствие

Следователи провели 30 осмотров мест происшествия, по результатам которых обнаружили и изъяли более 500 обломков от ракет, которыми оккупанты осуществили ракетные обстрелы. Также правоохранители изъяли около 50 видеозаписей с камер видеонаблюдения и назначили комплексные:

взрывотехнические,

судебно-медицинские,

строительно-технические,

автотовароведческие экспертизы в уголовном производстве.

По результатам проведенных следственных действий на осмотренной и прилегающей территории не обнаружено ни одного объекта военной инфраструктуры, техники и мест постоянного или временного расположения военнослужащих.

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Россия нанесла тяжелый удар по Одесской области: что известно

Российские военные ночью 1 июля нанесли авиаудар по селу Сергеевка. Оккупанты выпустили 3 ракеты X-22 из стратегических бомбардировщиков Ту-22 со стороны Черного моря.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что сигнал тревоги раздался почти одновременно с попаданиями ракет. Следовательно, у людей практически не было времени, чтобы пройти в укрытие.

В результате кровавой атаки оккупантов по состоянию на 11:36 известно о 19 погибших и 38 пострадавших. Сообщалось, что среди погибших – двое детей. Еще пятеро детей получили ранения.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщал, что по состоянию на 9:40 под завалами базы остаются три человека, среди которых двое детей.

Также спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что спасатели закончили поиск тел в многоэтажке. По его словам, в квартирах есть погибшие животные.

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