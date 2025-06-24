В результате удара России по Белгород-Днестровскому погибли трое работников лицея

Во время очередной российской атаки в Одесской области жертвами стали трое сотрудников лицея №1 в Белгород-Днестровском. В результате обстрела разрушено здание образовательного учреждения, погибли двое заместителей директора и работница столовой.

Все они были преданными работниками образования. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Департамент образования и науки Одесской ОГА.

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В результате российского удара в Белгород-Днестровском погибли трое работников лицея

В результате обстрела лицея №1 г. Белгород-Днестровском погибли трое работников – достойные, искренние, трудолюбивые люди, которые ежедневно дарили свет знаний, заботу, опыт и любовь к своему делу,

– рассказали в областной администрации.

Среди погибших – 51-летняя Аурика Мельник, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Она более 30 лет работала в сфере образования. Коллеги вспоминают ее как сильного, жизнерадостного и оптимистичного человека. У Аурики остались муж и дети.

Коллеги Аурики отметили, что она на протяжении всей жизни "отличалась стойкостью характера, силой духа, жизнерадостностью и оптимизмом".

Также погиб 77-летний Олег Герасименко, заместитель директора по хозяйственной работе. Он был ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС, а последние 27 лет работал в лицее.

Еще одной жертвой стала 60-летняя Вера Рощина – работница школьной столовой. Ее коллеги назвали ее "образцом искренности, активности и жизнерадостности".