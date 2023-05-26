Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, специалист в области ПВО Андрей Крамаров. Он отметил, что сейчас сложно установить, какой ракетой Россия ударила по Днепру.
Важно Ужасные разрушения и многие пострадавшие: что известно о ракетном ударе по поликлинике в Днепре
Согласно предположениям специалиста по ПВО, это были ракеты С-300 или С-400. Такими ракетами россияне не могли точно попасть в цель, ведь у них большая круговая погрешность.
"Я надеюсь, украинская кровь подтолкнет международных партнеров как можно скорее передать Украине дополнительные системы Patriot в комплектации PAC-3. Они смогут защитить от обстрелов баллистическими ракетами, комплексами С-300 или С-400 такие города как Днепр, Запорожье", – сказал Крамаров.
Логика обстрела
Любое медицинское учреждение во время войны в соответствии с нормами международного военного права – это защищенный и неприкосновенный объект, по которому запрещено наносить удары.
Снова террористический обстрел. Россияне в очередной раз цинично пренебрегают правилами ведения войны,
– отметил Крамаров.
Российские захватчики ночью 26 мая не достигли цели, атакуя Днепр крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. После ряда неудач враг совершил террористический акт от бессилия, атаковав ракетами С-300/С-400.
Армия России пытается искать места дислокации Вооруженных Сил Украины. Однако возле больницы, куда попала вражеская ракета, нет ни одного военного объекта.
Специалист по ПВО предположил, какими ракетами россияне ударили по Днепру: смотрите видео
Что известно об ударе по поликлинике в Днепре
- Армия России нанесла ракетный удар по медицинскому учреждению в Днепре 26 мая около 10:30. В результате атаки два человека погибли, еще 30 – травмированы. Среди них – двое детей.
- Патрульные показали кадры первых минут после атаки и ужасающих последствий удара по поликлинике в Днепре.
- Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что в городе ищут трех врачей, которые не выходят на связь после обстрела.
- В результате сегодняшних обстрелов пострадала и ветеринарная клиника, в которой горожане лечили и обследовали своих домашних питомцев.