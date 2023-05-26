Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, специалист в области ПВО Андрей Крамаров. Он отметил, что сейчас сложно установить, какой ракетой Россия ударила по Днепру.

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Согласно предположениям специалиста по ПВО, это были ракеты С-300 или С-400. Такими ракетами россияне не могли точно попасть в цель, ведь у них большая круговая погрешность.

"Я надеюсь, украинская кровь подтолкнет международных партнеров как можно скорее передать Украине дополнительные системы Patriot в комплектации PAC-3. Они смогут защитить от обстрелов баллистическими ракетами, комплексами С-300 или С-400 такие города как Днепр, Запорожье", – сказал Крамаров.

Логика обстрела

Любое медицинское учреждение во время войны в соответствии с нормами международного военного права – это защищенный и неприкосновенный объект, по которому запрещено наносить удары.

Снова террористический обстрел. Россияне в очередной раз цинично пренебрегают правилами ведения войны,

– отметил Крамаров.

Российские захватчики ночью 26 мая не достигли цели, атакуя Днепр крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. После ряда неудач враг совершил террористический акт от бессилия, атаковав ракетами С-300/С-400.

Обратите внимание! В ночь на 26 мая россияне дронами и ракетами атаковали Днепропетровщину. В результате обстрелов разрушено транспортное предприятие. Также вспыхнули пожары на двух частных предприятиях. Повреждена заправка, транспортные средства, частные дворы и дома, где спали мирные жители.

Армия России пытается искать места дислокации Вооруженных Сил Украины. Однако возле больницы, куда попала вражеская ракета, нет ни одного военного объекта.

Специалист по ПВО предположил, какими ракетами россияне ударили по Днепру: смотрите видео

Что известно об ударе по поликлинике в Днепре