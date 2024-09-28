"Шахед" ударил во время эвакуации: в ГСЧС показали первые минуты после удара по больнице в Сумах
Источник:ГСЧС Сумской области
Утром в субботу, 28 сентября, российская армия атаковала ударным дроном больницу в Сумах. Впоследствии спасатели показали первые минуты после циничной вражеской атаки.
В результате атаки значительные разрушения и повреждения получили здания медицинских учреждений, возникло несколько очагов горения. Ранее в Сумской МВА сообщали, что во время удара погибли 9 человек.
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Россия дважды ударила по больнице в Сумах
Сейчас на месте вражеского удара спасатели завершили спасательно-поисковые работы, оттуда удалось эвакуировать 122 человека.
Эвакуировав в безопасное место людей, которые находились в медицинском учреждении и проводя тушение, поступила информация об угрозе повторного удара,
– рассказали спасатели.
К счастью, тогда сотрудники ГСЧС успели отойти.
Второе попадание было рядом с эпицентром события между двумя пятиэтажными жилыми домами. Из поврежденных жилых домов сотрудники ГСЧС эвакуировали жителей и ликвидировали очаги горения.
Спасатели показали первые минуты после вражеской атаки: смотрите видео
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Светлая память!