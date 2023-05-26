Муж был в 500 метрах от поликлиники: его убило обломком
В результате удара по медучреждению в Днепре погиб мужчина – он получил ранения в результате попадания обломков. Мужчина находился в 500 метрах от поликлиники, в которую попали россияне.
Мужчина не был пациентом поликлиники, он просто проходил рядом, когда обломок вражеской ракеты унес его жизни. Корреспондентка 24 Канала рассказала, что тело погибшего нашли в 500 метрах от медучреждения.
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Известно, что мужчина – единственная жертва в результате сегодняшнего прилета. Мужчине было 69 лет.
Мужчину убило обломком в 500 метрах от медучреждения / Фото 24 Канал
Впрочем, по состоянию на 13:50 стало известно еще об одной жертве удара – тело погибшего извлекли из-под завалов ветклиники, которая также повреждена в результате атаки.Отметим, что омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что четыре человека считаются пропавшими без вести.
Что известно о пострадавших
- Пострадали 25 человек, в том числе 2 ребенка. Известно, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
- Повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили.