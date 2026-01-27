Пожар до сих пор тушат: в ОВА рассказали о ситуации на месте удара в Бродах на Львовщине
- В Бродах на Львовщине продолжается тушение пожара после удара, радиационный фон в норме.
- Превышение вредных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы для здоровья нет.
Россияне ударили по Бродам на Львовщине 27 января. В селе Смелое и в Бродах фиксировали незначительное превышение некоторых вредных веществ в воздухе, однако сейчас радиационный фон в норме.
О ситуации на месте попадания в Бродовском районе рассказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Какова ситуация на месте попадания в Бродах на Львовщине?
По данным Максима Козицкого, по состоянию на 21:00 27 января продолжается тушение пожара. На месте работают пожарные и другие специалисты. Обеспечили бесперебойную подачу воды, есть значительный запас пенообразователя и сыпучих материалов.
Он рассказал, что специалисты провели радиационную и химическую разведку. Превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаружили. Радиационный фон – в норме. Угрозы для здоровья нет.
"Нахожусь в контакте с профильными службами. О важном буду информировать. Единственная просьба ко всем жителям области: не игнорируйте воздушных тревог", – подчеркнул Козицкий.
Что известно об ударе России по Бродам?
Напомним, что 27 января россияне впервые атаковали нефтепровод "Дружба" в Бродах, Львовской области. Власти сообщили о попадании вражеского беспилотника в объект критической инфраструктуры.
По состоянию на 18:30 27 января в воздухе сел Смелое и Броды наблюдалось незначительное повышение концентраций оксида углерода, сернистого ангидрида и сажи. В то же время по словам главы Львовской ОВА, это отклонение от нормы не несло угрозы для здоровья населения. Уровень диоксида азота, керосина и формальдегида, веществ, что обычно образуются во время работы транспорта, котельных и процессов горения – допустимый.