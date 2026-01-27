Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий объяснил, является ли загрязнение воздуха опасным для людей.

Какое состояние воздуха сейчас?

По состоянию на 18:30 27 января в воздухе сел Смелое и Броды наблюдалось незначительное повышение концентраций оксида углерода, сернистого ангидрида и сажи.

В то же время по словам главы Львовской ОВА, это отклонение от нормы не несет угрозы для здоровья населения. Уровень диоксида азота, керосина и формальдегида, веществ, обычно образуются во время работы транспорта, котельных и процессов горения – допустимый.

Для постоянного мониторинга качества воздуха на месте происшествия продолжают работать специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.

Новые данные власти обещают обнародовать сразу после обновления показателей.

Что известно об атаке на Львовщину 27 января?