Голова Львівської ОВА Максим Козицький пояснив, чи є забруднення повітря небезпечним для людей.

Дивіться також Росія атакувала об'єкт інфраструктури у Бродах: місто охопив неприємний запах

Який стан повітря наразі?

Станом на 18:30 27 січня у повітрі сіл Смільне та Броди спостерігалось незначне підвищення концентрацій оксиду вуглецю, сірчистого ангідриду та сажі.

Водночас за словами очільника Львівської ОВА, це відхилення від норми не несе загрози для здоров'я населення. Рівень діоксиду азоту, гасу та формальдегіду, речовин, що зазвичай утворюються під час роботи транспорту, котелень та процесів горіння – допустимий.

Для постійного моніторингу якості повітря на місці події продовжують працювати фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Нові дані влада обіцяє оприлюднити одразу після оновлення показників.

Що відомо про атаку на Львівщину 27 січня?