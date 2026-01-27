О ситуации на месте попадания в Бродовском районе рассказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Смотрите также Россия впервые атаковала нефтепровод "Дружба", – enkorr

Какова ситуация на месте попадания в Бродах на Львовщине?

По данным Максима Козицкого, по состоянию на 21:00 27 января продолжается тушение пожара. На месте работают пожарные и другие специалисты. Обеспечили бесперебойную подачу воды, есть значительный запас пенообразователя и сыпучих материалов.

Он рассказал, что специалисты провели радиационную и химическую разведку. Превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаружили. Радиационный фон – в норме. Угрозы для здоровья нет.

"Нахожусь в контакте с профильными службами. О важном буду информировать. Единственная просьба ко всем жителям области: не игнорируйте воздушных тревог", – подчеркнул Козицкий.

Что известно об ударе России по Бродам?