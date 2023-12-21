Предварительно, удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow. В эфире 24 Канала военный обозреватель Денис Попович объяснил, настолько этот объект важен для российских военно-космических сил.
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Повлияет ли удар на ситуацию на поле боя
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил удар по Центру дальней космической связи воздушно-космических сил России. Однако отметил, что о последствиях атаки станет известно позже.
Центр далекой космической связи осуществляет управление российской спутниковой группировкой. Также наблюдает за ситуацией в космосе над Россией.
Это важный объект. Надо понимать настолько он был поврежден,
– сказал Попович.
Теоретически возможно, что теперь у россиян будут проблемы с управлением собственными спутниками. Прежде всего, это влияет на ситуационную осведомленность на поле боя. Ведь спутники помогают отслеживать ситуацию на фронте и в определенном режиме передавать информацию.
"Это важная история и она может повлиять на то, как Россия будет ориентироваться в положении своих частей и в ситуации на поле боя", – добавил военный обозреватель.
Что известно о центре далекой космической связи в Крыму
Во времена Советского Союза центр обеспечивал связь с космическими аппаратами и занимался научными исследованиями.
После аннексии Крыма Россией на базе Научного центра была сформирована военная часть 81 415. Центр стал частью российской системы "ГЛОНАСС".
ЦДКС был оборудован новейшей российской командно-измерительной системой "Фазан МТС", имеющей радиус действия от 100 до 40 000 километров. Данная система решает задачи по управлению всей орбитальной группировкой России.
С 2019 года командует в/ч 81 415 полковник Дросов Вадим Евгеньевич.
Что известно о "хлопке" в Крыму 20 декабря
На аннексированном Крымском полуострове утром 20 декабря раздались мощные взрывы. Впоследствии партизаны сообщили о прилетах по меньшей мере на двух объектах.
Центр дальней космической связи воздушно-космических сил России и воинскую часть 28735 атаковали в Крыму, ранен сотрудник пограничной службы ФСБ, повреждена техника и антенна спутниковой связи,
– рассказали партизаны.
В Алуште зафиксировано, по меньшей мере, три прилета на территории воинской части 28735 пограничной службы ФСБ, которая, согласно открытым данным, располагается в селе Солнечногорское. По предварительным данным, атака была совершена с БПЛА.
В результате успешной работы ВСУ был ранен один служащий пограничной службы ФСБ и поврежден антенна спутниковой связи.
Как отметили партизаны, ориентировочно в 5 утра 20 декабря ракеты Storm Shadow успешно прилетели по Центру дальней космической связи в селе Витино Сакского района.
В результате удара на территории российского 40-го отдельного командно-измерительного комплекса в составе главного испытательного космического центра имени Титова воздушно-космических сил России (военная часть 81415):
- зафиксировали по меньшей мере 1 прилет;
- повреждена 1 единица военной техники оккупантов;
- враги не пострадали.