Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер, писатель, публицист, общественный деятель Ростислав Мурзагулов, предположив, что удар по Чечне может быть и проявлением внутренних "разборок" в России. Интересно, что источники 24 Канала сообщали – беспилотник могли запустить из Дагестана или Ингушетии.

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В России начались сложные времена

Как отметил Мурзагулов, понятно, что Кадыров разозлился из-за взрывов в Чечне. Вероятно, он уже знает виновных. А исполнителями вполне могут быть другие российские "игроки".

У меня нет сомнений, что это отголосок истории с потасовкой путинских элит. Это, грубо говоря, некое начало гражданской войны в России. Там ежедневно идут новости о черно-белой войне славян и неславян. Когда смутные времена, то они смутные во всем,

– сказал Мурзагулов.

Кадыров уже давно объявил себя лидером неславянского населения России. Он прямо говорит, что будет их защищать. А конфликт между славянами и неславянами в стране-агрессоре действительно существует.

Россия – концлагерь по национальному признаку. Есть люди первого сорта. Сейчас российские маргиналы-фашисты стали новой путинской элитой. Путин сам это сделал, что повлекло разлом,

– подчеркнул Мурзагулов.

Удар по университету в Чечне произошел 29 октября в 06:30. Интересно, что это первый случай атаки дрона на этот регион.