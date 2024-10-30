Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер, письменник, публіцист, громадський діяч Ростислав Мурзагулов, припустивши, що удар по Чечні може бути й проявом внутрішніх "розборок" в Росії. Цікаво, що джерела 24 Каналу повідомляли – безпілотник могли запустити з Дагестану або Інгушетії.

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В Росії почалися складні часи

Як наголосив Мурзагулов, зрозуміло, що Кадиров розізлився через вибухи у Чечні. Ймовіно, він вже знає винних. А виконавцями цілком можуть бути інші російські "гравці".

В мене немає сумнівів, що це відголос історії з колотнечею путінських еліт. Це, грубо кажучи, такий собі початок громадянської війни в Росії. Там щодня йдуть новини про чорно-білу війну слов'ян та неслов'ян. Коли смутні часи, то вони смутні у всьому,

– сказав Мурзагулов.

Кадиров вже давно оголосив себе лідером неслов'янського населення Росії. Він прямо говорить, що буде їх захищати. А конфлікт між слов'янами та неслов'янами в країні-агресорці дійсно існує.

Росія – концтабір за національною ознакою. Є люди першого сорту. Зараз російські маргінали-фашисти стали новою путінською елітою. Путін сам це зробив, що спричинило розлом,

– підкреслив Мурзагулов.

Удар по університету в Чечні стався 29 жовтня о 06:30. Цікаво, що це перший випадок атаки дрона на цей регіон.