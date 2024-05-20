Анастасия вспомнила, что их пригласили на день рождения друзья. В момент попадания "Искандера" они просто сидели.

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22-летняя пострадавшая потеряла любимого и беременную подругу

Анастасия рассказала, что дальше она ничего не слышала и не видела. Когда открыла глаза, то уже никого не было, все в крови лежали, а ее нога "как отдельно болталась".

Было два попадания, я чудом осталась жива, потому что все погибли вокруг меня, в пяти метрах. Врачу, который пришел наложить мне жгут на ногу, во второе попадание оторвало руку. Мои волосы сохранили все осколки от ракеты, полный стаканчик имею на память,

– рассказала девушка.

Она родом из Винницкой области, однако на Харьковщину переехала еще до начала полномасштабного вторжения. Встретила там 24-летнего жениха Ивана, жизнь которого забрал вражеский удар. Погибла также ее беременная подруга, муж погибшей – в реанимации в тяжелом состоянии. Россия убила также еще одного их друга.

"Просто в один день сломали жизнь – забрали любимого человека на тот свет, друзей, здоровья – все на свете. Но мы никогда не добьемся справедливости. Этим нелюдям только Бог судья. Я сюда переехала еще до войны, встретила здесь жениха, у нас все было прекрасно. И его просто забрали, убили", – рассказала Анастасия.

У девушки тяжелые травмы – открытый перелом ноги, рваные раны, внутри нет части кости, ушибы по всему телу и контузия.



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