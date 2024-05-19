Враг снова использовал тактику двойного удара и повторно атаковал базу отдыха, когда туда уже прибыли спасатели и медики для ликвидации последствий очередного террористического акта россиян.
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Прямое попадание в сердце
По словам начальника Харьковской областной полиции Сергея Болвинова, сейчас правоохранители вместе с ГСЧС осуществляют проверку территории базы в поисках еще раненых и погибших.
Болвинов отметил, что один из погибших находился на расстоянии 100 метров от базы отдыха. На момент удара мужчина просто ловил рыбу. Он погиб от прямого попадания осколка в сердце.
Пошел прогуляться
70-летняя жительница Черкасской Лозовой Валентина в результате российского удара потеряла мужа Николая, а сама получила ранения.
Женщина рассказывает журналистам, что утром ее 74-летний муж пошел прогуляться вместе с собакой.
Валентина находилась дома, как раздался первый взрыв, от которого пооткрывались окна. Женщина начала звонить мужу, однако его телефон был вне доступа. Тогда она вышла к калитке, как произошел второй удар. Обломками стекла ей ранило голову.
Тогда пошла на базу отдыха мужа искать. И уже нашли его в воде и собачка возле него,
– рассказала пострадавшая.
Четырех ее соседей госпитализировали. По словам Валентины, одной ее соседке оторвало грудь, у других соседей "ноги в дырках".
Атака на базу отдыха в Черкасской Лозовой: что известно
- 19 мая около 11:00 россияне ударили ракетой по базе отдыха в Черкасской Лозовой, где находились гражданские люди с детьми.
- Через 15 – 20 минут оккупанты нанесли повторный удар по тому же месту, когда туда уже прибыли спасатели и медики.
- Вражеская атака унесла жизни 6 человек. Среди них – женщина на 7 месяце беременности.
- Также ранения получили 16 человек. Среди них – работник полиции, фельдшер и 8-летняя девочка.
- Предварительно, враг запустил два "Искандеры-М" с территории Белгородской области.