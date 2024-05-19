Ворог знову використав тактику подвійного удару і повторно атакував базу відпочинку, коли туди вже прибули рятувальники та медики для ліквідації наслідків чергового терористичного акту росіян.

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Пряме влучання у серце

За словами начальника Харківської обласної поліції Сергія Болвінова, наразі правоохоронці разом з ДСНС здійснюють перевірку території бази у пошуках ще поранених і загиблих.

Болвінов зазначив, що один із загиблих перебував на відстані 100 метрів від бази відпочинку. На момент удару чоловік просто ловив рибу. Він загинув від прямого влучання уламка у серце.

Пішов прогулятися

70-річна жителька Черкаської Лозової пані Валентина внаслідок російського удару втратила чоловіка Миколу, а сама зазнала поранень.

Жінка розповідає журналістам, що вранці її 74-річний чоловік пішов прогулятися разом із собакою.

Валентина перебувала вдома, як пролунав перший вибух, від якого повідкривалися вікна. Жінка почала телефонувати чоловікові, однак його телефон був поза доступом. Тоді вона вийшла до хвірки, як стався другий удар. Уламками скла їй поранило голову.

Тоді пішла на базу відпочинку чоловіка шукати. І вже відшукали його в воді і собачка біля нього,

– розказала постраждала.

Чотирьох її сусідів госпіталізували. За словами пані Валентини, одній її сусідці відірвало груди, в інших сусідів "ноги в дірках".

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