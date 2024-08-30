Российская армия нанесла ракетный удар по Черниговской области

Армия России нанесли ракетный удар по селу Былка на Черниговщине. Это произошло в четверг, 29 августа.

Соответствующую информацию обнародовало оперативное командование "Север" на своей странице в Facebook.

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Оккупанты ударили по Черниговской области

Оперативное командование "Север" отметило, что российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории, в том числе и Черниговской области.

Кроме этого, там сообщили, что 29 августа в селе Былка Коропской общины на Черниговщине прогремел взрыв. Там указали, что, вероятно, это был ракетный удар.

Коропская община: Былка – 1 взрыв, вероятно ракетный удар,

– говорится в сообщении.

Информации о разрушениях, погибших или раненых среди местного населения не указывается.