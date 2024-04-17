Исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако побывал на месте попадания в Чернигове. Он поделился своими впечатлениями.

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Это уже не первый раз

По его словам, картинка была ужасная, много людей шли с повреждениями. Люди выходили из домов, кровь была на лицах.

Тела лежали прямо на дороге... Я не хочу это пересказывать. Это, к сожалению, уже не впервые в нашем городе,

– сказал он.

Ломако также рассказал, что провели оперативное заседание штаба, куда включены все службы города, области, ГСЧС, полиция - все, кто нужны. Они определили первоочередные задачи.

По словам городского головы, на территории эпицентра прилета уже установлены палатки, где предоставляется психологическая и другая помощь, туда могут обращаться люди, которые проживают в этом районе. Кроме этого, организуют горячее питание для людей, которые там проживают, а также для специалистов тех служб, которые участвуют в ликвидации последствий.

Четыре группы по восемь работников коммунального ЖЭКа начали обход квартир, чтобы определить потребность в строительных материалах.

Мы сейчас выключили газ и электроэнергию, но сейчас смотрим по сетям, чтобы включить их вечером, чтобы там, где есть возможность, люди могли вернуться домой,

– отметил Ломако

Он рассказал также, что подготовили места для расселения людей, которые в этом будут нуждаться. Еще неизвестно, какое количество, но теоретически это будет необходимо, поэтому куда их расселять, уже знают.

На месте убирают обломки, разбирают завалы.Работа над ликвидацией последствий продолжается.

Погибло 14 человек