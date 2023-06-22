Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его мнению, потенциальное уничтожение Чонгарского моста может существенно повлиять на ход войны.

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Новые угрозы для оккупантов

Как можно увидеть на фото, в Чонгарском мосту сейчас всего одно отверстие. Этого мало, чтобы полностью остановить передвижение по нему. Поэтому можно считать, что этот обстрел был лишь прелюдией к уничтожению моста.

"Этот объект вообще не должен работать", – заявил Коваленко.

Ранее через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Мелитополь, оккупанты поставляли своим войскам материально-техническое обеспечение. Но теперь логистика российской армии может пострадать.

Единственным безопасным путем снабжения, доступным для оккупантов, остается дорога через Армянск. А это значительно увеличивает продолжительность маршрута из Крыма в Запорожье.

Полное уничтожение Чонгарского моста и близлежащей железной дороги поставит крест не только на обеспечении оккупационного контингента, но и на возможности бегства россиян с Юга Украины.

Александр Коваленко о последствиях удара по Чонгару: смотрите видео

К чему может привести уничтожение Чонгарского моста

На Юге Украины сосредоточено около 150 тысяч личного состава оккупантов. Большинство из них находятся в пределах четырехугольника Васильевка – Токмак – Мелитополь – Джанкой.

Если ВСУ перережут пути для отступления оккупантов, это может стать одним из крупнейших поражений российской армии в этой войне.

Количество вражеских войск и техники слишком велико, чтобы они все могли убежать через Армянск. Это приведет к очереди и большим скоплениям, которые станут мишенью для наших средств поражения.

"Удар по Чонгарскому мосту заставит россиян готовиться к негативному сценарию. Нет смысла в рассказах о том, что мост устоял. Сейчас они должны просчитывать пути отступления", – убежден Коваленко.

Что известно об ударе по Чонгарскому мосту