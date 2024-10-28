Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Отмечается, что оккупационная армия атаковала микрорайон с частной застройкой.

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Российские войска обстреляли Чугуев

Оккупанты нанесли удар по Чугуеву из РСЗО "Торнадо-С" около 03:17. В результате обстрела вспыхнул пожар в частном доме.

Вражескую атаку прокомментировала также городской голова Чугуева Галина Минаева.

В результате этой варварской акции имеем многочисленное количество пострадавших, в том числе детей 1, 6, 10 и 12 лет. Также последствиями обстрела является повреждение жилья и имущества наших земляков,

– написала она.

Минаева отметила, что всем будет оказана необходимая помощь и поблагодарила за работу экстренным службам.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

В ночь на 28 октября российские войска обстреляли также Харьков. Впоследствии Игорь Терехов сообщил, что известно о семи пострадавших в результате удара в Холодногорском районе, в частности, девушке 16 лет.