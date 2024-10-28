Про це повідомили в Національній поліції України. Зазначається, що окупаційна армія атакувала мікрорайон з приватною забудовою.

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Російські війська обстріляли Чугуїв

Окупанти завдали удару по Чугуєву з РСЗВ "Торнадо-С" близько 03:17. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа в приватному будинку.

Ворожу атаку прокоментувала також міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

В результаті цієї варварської акції маємо численну кількість постраждалих, в тому числі дітей 1, 6, 10 та 12 років. Також наслідками обстрілу є пошкодження житла та майна наших земляків,

– написала вона.

Мінаєва наголосила, що всім буде надана необхідна допомога та подякувала за роботу екстреним службам.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

В ніч на 28 жовтня російські війська обстріляли також Харків. Згодом Ігор Терехов повідомив, що відомо про сімох постраждалих внаслідок удару в Холодногірському районі, зокрема, дівчину 16 років.