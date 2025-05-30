Россияне распространяют фейк о "производстве дронов" в троллейбусном депо Харькова, – ЦПД

Ночью пятницы, 30 мая, россияне массированно атаковали Харьков, в частности ударили по троллейбусному депо. Теперь пропагандисты распространяют информацию о якобы производстве дронов там.

О вражеском фейке предупредили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, передает 24 Канал. На территории предприятия не было никаких военных объектов.

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Как россияне оправдывают атаку

Противник запустил по меньшей мере 8 ударных БПЛА по троллейбусному депо в Харькове. Пострадало не только коммунальное предприятие, но и более 30 многоквартирных домов.

Теперь российские пропагандисты убеждают, якобы на территории объекта был цех по производству дронов и пункт управления беспилотниками.

Подобной ложью враг пытается убедить общественность, будто эта атака была направлена не по мирному населению, а по военной цели,

– отметили в ЦПД.

Россияне распространяют фейк о производстве БпЛА в харьковском депо / Фото ЦПД

Таким образом оккупанты пытаются оправдаться за террористические атаки по украинским городам – это уже "классическое поведение российских пропагандистов".

По словам городского головы Игоря Терехова, транспортная система продолжает работать. Правда, 1 троллейбус уничтожен полностью, еще 18 – повреждены.

Напомним, эта ночная атака стала одной из самых массированных для Харькова. Всего по городу и области запустили 51 "Шахед". "Это для нас, откровенно, аномальное количество. Однако это исключительно объекты гражданской инфраструктуры", – подчеркнул Олег Синегубов.