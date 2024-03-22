Несмотря на значительные повреждения: на ДнепроГЭС запустили часть оборудования

22 марта 2024, 16:36
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Источник:

Минэнерго

Россия утром 22 марта массированно ударила по Украине. Враг попал в крупнейшую гидроэлектростанцию нашего государства – в Днепровскую, которая расположена в Запорожье.

Днепровскую ГЭС атаковали 8 ракетами. Она получила значительные повреждения, однако частично удалось восстановить работу и запустить оборудование.

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Продолжается оценка ущерба

В Минэнерго сообщили, что частично запитали высоковольтные линии в ряде областей. В частности, возобновлена работа воздушной линии электропередачи ВЛ-750 кВ "Днепровская", которая питает Запорожскую АЭС.

Кроме этого, локализовали пожары на пораженных объектах генерации (ТЭС и ГЭС) в нескольких областях.

На ДнепроГЭС, несмотря на значительные повреждения, энергетикам удалось запустить в работу часть оборудования,
– отметили в ведомстве.

Однако там тоже объяснили, что электроэнергию станция пока не производит. По состоянию на 15:00 22 марта продолжается осмотр повреждений для выяснения и оценки масштабов ущерба.

Удары России были направлены против энергетики

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что сегодняшние удары России были направлены прежде всего против нашей энергетики. Он отметил, что поражено около 20 подстанций, электростанции, в частности? ДнепроГЭС. Есть проблемы в нескольких регионах.
  • По словам чиновника, ключевое сейчас то, что энергосистема целостная и энергосистема работает стабильно. Наши энергообъекты выдержали удар благодаря дополнительной защите, поэтому дефицита мощностей нет и не прогнозируется.
  • Шмыгаль также отметил, что ремонтные бригады работают 24 часа в сутки, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в украинские дома. Премьер-министр объяснил, что свет будем возвращать в три этапа: первый – запитаем критическую инфраструктуру (теплоснабжение, водоснабжение, больницы), второй этап – население, а третий этап – промышленность. Предварительно, для выполнения всего комплекса работ нужны сутки.
Автор: Вікторія Кульженко