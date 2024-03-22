Несмотря на значительные повреждения: на ДнепроГЭС запустили часть оборудования

Россия утром 22 марта массированно ударила по Украине. Враг попал в крупнейшую гидроэлектростанцию нашего государства – в Днепровскую, которая расположена в Запорожье.

Днепровскую ГЭС атаковали 8 ракетами. Она получила значительные повреждения, однако частично удалось восстановить работу и запустить оборудование.

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Продолжается оценка ущерба

В Минэнерго сообщили, что частично запитали высоковольтные линии в ряде областей. В частности, возобновлена работа воздушной линии электропередачи ВЛ-750 кВ "Днепровская", которая питает Запорожскую АЭС.

Кроме этого, локализовали пожары на пораженных объектах генерации (ТЭС и ГЭС) в нескольких областях.

На ДнепроГЭС, несмотря на значительные повреждения, энергетикам удалось запустить в работу часть оборудования,

– отметили в ведомстве.

Однако там тоже объяснили, что электроэнергию станция пока не производит. По состоянию на 15:00 22 марта продолжается осмотр повреждений для выяснения и оценки масштабов ущерба.

Удары России были направлены против энергетики