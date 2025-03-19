Удар по энергосистеме железной дороги в Днепропетровской области: повлиял ли на движение поездов

Несмотря на обещания Владимира Путина, вечером 18 марта россияне в очередной раз атаковали Украину беспилотниками. В частности, под утро 19 марта враг поразил энергосистему железной дороги в Днепропетровской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю. Во время ликвидации последствий противник ударил повторно.

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Что известно о последствиях

В результате удара есть обесточенные участки, но движение поездов продолжается по графику. К тушению огня привлекли пожарный поезд, обошлось без пострадавших.

Работаем над восстановлением,

– отметили в Укрзализныце.

Владимир Зеленский уже отреагировал на ночную атаку. По его словам, Путин фактически отверг предложение о полном прекращении огня, а давление на Россию надо продолжать.

Напомним, российский диктатор после телефонного разговора с Дональдом Трампом 18 марта якобы приказал военным не бить по энергетической инфраструктуре Украины. Таким образом он согласился на предложение американского президента о частичном 30-дневном перемирии.

Более того, специальный представитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, которому поручили переговоры с Россией, сообщил, что прекращение ударов должно касаться не только энергетической, а всей инфраструктуры.