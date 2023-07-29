Так, "обычные" россияне активно обсуждают ракетный обстрел Днепра. Их реакцию собрал 24 Канал.
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Цинизм зашкаливает
Заметим, что граждане страны-террориста не скрывали своего восторга от ракетных обстрелов. Под распространёнными фото и видео они оставили большое количество циничных и абсурдных комментариев. В частности:
- "Достывайте попкорн. Сегодня наши ракетчики будут равнять с землей Украину",
- "Х***ол думает, что мы воюем за Путина. Нет, мы воюем за то, чтобы не жить с вами на одной планете. За то, чтобы вас здесь не было",
- "По Днепропетровску и Запорожью принесли чуть-чуть добра",
- "Почему так давно не было прилетов по жилым многоэтажкам? Желательно 25 – 40 погибших",
- "Еще, еще, еще, все снести в труху",
- "Почему только Днепр?",
- "Кассетными надо было. Там уже некого жалеть".
Кроме того, вопили о якобы каких-то "исконно русских" землях, с которыми Украина собирается в НАТО. Также придумывали о якобы попадании не только в здание СБУ, но и в полицию. Пропагандисты грезили, что в дом якобы попала "просроченная ракета ПВО".
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Реакция россиян на удар по Днепру / Скриншот (осторожно, ненормативная лексика)
Оккупанты ударили по Днепру баллистическими ракетами
- В Генштабе ВСУ сообщили, что агрессор выпустил по Днепру две ракеты "Искандер-М".
- Оккупанты попали в пустое здание СБУ и многоэтажку. К счастью, обошлось без жертв, потому что дом еще не был введен в эксплуатацию. Разрушены верхние этажи.
- В результате обстрела пострадали 9 человек. Двое из них – дети.
- Также в ОВА сообщили, что повреждены 4 жилых дома вокруг. Одна многоэтажка, другие – двухэтажные. Задело 3 административных сооружения и 7 автомобилей.
- Спасательно-розыскные работы завершили только после 3 часов ночи.