Так, "обычные" россияне активно обсуждают ракетный обстрел Днепра. Их реакцию собрал 24 Канал.

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Цинизм зашкаливает

Заметим, что граждане страны-террориста не скрывали своего восторга от ракетных обстрелов. Под распространёнными фото и видео они оставили большое количество циничных и абсурдных комментариев. В частности:

  • "Достывайте попкорн. Сегодня наши ракетчики будут равнять с землей Украину",
  • "Х***ол думает, что мы воюем за Путина. Нет, мы воюем за то, чтобы не жить с вами на одной планете. За то, чтобы вас здесь не было",
  • "По Днепропетровску и Запорожью принесли чуть-чуть добра",
  • "Почему так давно не было прилетов по жилым многоэтажкам? Желательно 25 – 40 погибших",
  • "Еще, еще, еще, все снести в труху",
  • "Почему только Днепр?",
  • "Кассетными надо было. Там уже некого жалеть".

Кроме того, вопили о якобы каких-то "исконно русских" землях, с которыми Украина собирается в НАТО. Также придумывали о якобы попадании не только в здание СБУ, но и в полицию. Пропагандисты грезили, что в дом якобы попала "просроченная ракета ПВО".

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Реакция россиян на удар по Днепру / Скриншот (осторожно, ненормативная лексика)

Оккупанты ударили по Днепру баллистическими ракетами

  • В Генштабе ВСУ сообщили, что агрессор выпустил по Днепру две ракеты "Искандер-М".
  • Оккупанты попали в пустое здание СБУ и многоэтажку. К счастью, обошлось без жертв, потому что дом еще не был введен в эксплуатацию. Разрушены верхние этажи.
  • В результате обстрела пострадали 9 человек. Двое из них – дети.
  • Также в ОВА сообщили, что повреждены 4 жилых дома вокруг. Одна многоэтажка, другие – двухэтажные. Задело 3 административных сооружения и 7 автомобилей.
  • Спасательно-розыскные работы завершили только после 3 часов ночи.