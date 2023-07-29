Так, "звичайні" росіяни активно обговорюють ракетний обстріл Дніпра. Їхню реакцію зібрав 24 Канал.
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Цинізм зашкалює
Зауважимо, що громадяни країни-терориста не приховували свого захвату від ракетного обстрілу. Під поширеними фото та відео вони залишили дуже багато цинічних й абсурдних коментарів. Зокрема:
- "Діставайте попкорн. Сьогодні наші ракетники будуть рівняти з землею Україну",
- "Х***ол думає, що ми воюємо за Путіна. Ні, ми воюємо за те, щоб не жити з вами на одній планеті. За те, щоб вас тут не було",
- "По Дніпропетровську і Запоріжжю принесли трохи добра",
- "Чому так давно не було прильотів по житлових багатоповерхівках? Бажано 25 – 40 загиблих",
- "Ще, ще, ще, все знести в труху",
- "Чому тільки Дніпро?",
- "Касетними треба було. Там уже нема кого жаліти".
Окрім того, волали про нібито якісь "ісконно російські" землі, з якими Україна збирається в НАТО. Також вигадували про нібито влучання не лише в будівлю СБУ, а й у поліцію. Пропагандисти марили, що в будинок нібито влучила "протермінована ракета ППО".
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Реакція росіян на удар по Дніпру / Скриншот (обережно, ненормативна лексика)
Окупанти вдарили по Дніпру балістичними ракетами
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що агресор випустив по Дніпру дві ракети "Іскандер-М".
- Окупанти влучили у порожню будівлю СБУ й багатоповерхівку. На щастя, минулося без жертв, бо будинок ще не був введений в експлуатацію. Зруйновано верхні поверхи.
- Внаслідок обстрілу постраждали 9 людей. Двоє з них – діти.
- Також в ОВА повідомили, що пошкоджено 4 житлові будинки навколо. Одна багатоповерхівка, інші – двоповерхові. Зачепило 3 адміністративні споруди й 7 автівок.
- Рятувально-пошукові роботи завершили лише після 3 години ночі.