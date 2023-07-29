Так, "звичайні" росіяни активно обговорюють ракетний обстріл Дніпра. Їхню реакцію зібрав 24 Канал.

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Цинізм зашкалює

Зауважимо, що громадяни країни-терориста не приховували свого захвату від ракетного обстрілу. Під поширеними фото та відео вони залишили дуже багато цинічних й абсурдних коментарів. Зокрема:

"Діставайте попкорн. Сьогодні наші ракетники будуть рівняти з землею Україну",

"Х***ол думає, що ми воюємо за Путіна. Ні, ми воюємо за те, щоб не жити з вами на одній планеті. За те, щоб вас тут не було",

"По Дніпропетровську і Запоріжжю принесли трохи добра",

"Чому так давно не було прильотів по житлових багатоповерхівках? Бажано 25 – 40 загиблих",

"Ще, ще, ще, все знести в труху",

"Чому тільки Дніпро?",

"Касетними треба було. Там уже нема кого жаліти".

Окрім того, волали про нібито якісь "ісконно російські" землі, з якими Україна збирається в НАТО. Також вигадували про нібито влучання не лише в будівлю СБУ, а й у поліцію. Пропагандисти марили, що в будинок нібито влучила "протермінована ракета ППО".

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Реакція росіян на удар по Дніпру / Скриншот (обережно, ненормативна лексика)

Окупанти вдарили по Дніпру балістичними ракетами