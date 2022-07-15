Удар по Днепру: россияне запускали ракеты Х-101 из самолетов в Каспийском море, 4 удалось сбить
15 июля 2022 , 23:39Читати новину українською
Вечером 15 июля российские оккупанты нанесли циничный удар по Днепру. Свои ракеты военные преступники запустили из Каспийского моря.
Силы ПВО сбили 4 вражеские ракеты. Однако несколько ракет, к сожалению, таки достигли своей цели.
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Оккупанты применили свои самые технологичные ракеты
российские оккупанты запустили несколько ракет Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95. Запуск осуществляли над северной частью Каспийского моря.