На месте удара в Днепре обнаружили останки человека: у родственников пропавших без вести взяли образцы ДНК
Источник:Полиция Днепропетровской области
Поздно вечером 28 июня на месте ракетного удара России в Днепре обнаружили останки одного человека. У родственников пропавших без вести уже отобрали образцы для проведения ДНК-экспертиз.
Так, криминалисты уже отобрали материалы. Сейчас пропавшими без вести считаются две женщины.
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На месте удара в Днепре нашли останки человека
Обнаружены останки одного человека, его личность устанавливается. Также пропавшими без вести считаются две женщины,
– сообщили в полиции в 22:35.
Добавили, что у родственников пропавших без вести отобраны ДНК-материалы.
Также в полиции рассказали, что пострадали и нуждались в медицинской помощи еще 8 человек, в частности, шестимесячный ребенок, а также беременная женщина. Уже зарегистрировано более 20 заявлений о повреждении имущества. Разбор завалов разрушенного дома продолжается.
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У родственников пропавших без вести отобрали ДНК-материалы: смотрите видео
Полицейские проводят все необходимые мероприятия на месте ракетной атаки для документирования преступления российской армии против мирных людей. Правоохранители осматривают объекты и документируют повреждения транспортных средств, квартир, других помещений.
Пострадавшие граждане могут обратиться в полицейский пункт приема заявлений и сообщений, что развернули рядом с местом российского преступления.
Важно! В МВД сообщили, что по состоянию на 21:00 количество травмированных в Днепре возросло до 9. Также известно о жертве.