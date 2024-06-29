На месте удара в Днепре обнаружили останки человека: у родственников пропавших без вести взяли образцы ДНК

Поздно вечером 28 июня на месте ракетного удара России в Днепре обнаружили останки одного человека. У родственников пропавших без вести уже отобрали образцы для проведения ДНК-экспертиз.

Так, криминалисты уже отобрали материалы. Сейчас пропавшими без вести считаются две женщины.

Узнайте больше Удар частично разрушил многоэтажку, есть жертва: все, что известно об атаке по Днепру

На месте удара в Днепре нашли останки человека

Обнаружены останки одного человека, его личность устанавливается. Также пропавшими без вести считаются две женщины,

– сообщили в полиции в 22:35.

Добавили, что у родственников пропавших без вести отобраны ДНК-материалы.

Также в полиции рассказали, что пострадали и нуждались в медицинской помощи еще 8 человек, в частности, шестимесячный ребенок, а также беременная женщина. Уже зарегистрировано более 20 заявлений о повреждении имущества. Разбор завалов разрушенного дома продолжается.

Обратите внимание В результате удара по Днепру есть погибший и раненые, жертв может быть больше

У родственников пропавших без вести отобрали ДНК-материалы: смотрите видео

Полицейские проводят все необходимые мероприятия на месте ракетной атаки для документирования преступления российской армии против мирных людей. Правоохранители осматривают объекты и документируют повреждения транспортных средств, квартир, других помещений.

Пострадавшие граждане могут обратиться в полицейский пункт приема заявлений и сообщений, что развернули рядом с местом российского преступления.

Важно! В МВД сообщили, что по состоянию на 21:00 количество травмированных в Днепре возросло до 9. Также известно о жертве.