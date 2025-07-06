Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение мэра Львова Андрея Садового в его телеграм-канале.

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Что сказал Садовый во вторую годовщину российского удара по дому во Львове

Андрей Садовый отметил, что 6 июля 2025 года исполняется два года со дня страшного обстрела на Стрыйской, который унес жизни десяти львовян. В этот день там открыли мемориальную таблицу, чтобы каждый, кто будет проходить мимо восстановленного дома, помнил о цене свободы украинцев и о тех, кого уже не вернуть.

Жизнь продолжается: дома, пострадавших от удара, уже отстроено, во дворике обустроено уютное пространство для отдыха. Жители рассказывают, что после пережитой беды стали ближе друг к другу. Каждый вечер они собираются во дворе, общаются, поддерживают соседей, – рассказал городской голова Львова.

Он также отметил, что сейчас завершается восстановление фасадов дома, люди получили средства на ремонт квартир, некоторые уже даже вернулся домой.

Как выглядит восстановленный дом во Львове через 2 года после российского обстрела / Фото с телеграм-канала Андрея Садового

"Это место напоминает нам, как важно быть вместе и беречь память о тех, кого забрала война. Потому что именно память и является основой нашей силы", – резюмировал Андрей Садовый.

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