Враг попал в жилые дома в Одессе: трое погибших и 22 раненых, среди которых – дети

После ночной атаки дронами утром россияне нанесли по Одессе ракетный удар. К сожалению, в результате террористической атаки есть погибшие и раненые.

В Одесской ОВА сообщили, что утром 29 декабря враг попал в жилые дома мирных жителей.

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Что известно о жертвах и пострадавших в результате ракетных обстрелов

В ОВА сообщили, что в результате атаки трое одесситов погибли. В 11 часов спасатели получили тело третьего погибшего.

В результате атаки по Одессе также попадание в трехэтажный дом. Спасатели только что извлекли из-под завалов тело человека. Число жертв в результате российской ракетной атаки возросло до трех.

Поисковые операции продолжаются,

– сообщил Олег Кипер.

Известно, что 22 человека получили ранения, среди них двое детей в возрасте 6 и 8 лет и беременная женщина. Также в тяжелом состоянии 26-летняя девушка – врачи делают все возможное, чтобы спасти ее.

В больницах города остаются 18 пострадавших. Остальные после получения помощи продолжают лечение дома.

"Суспильнэ" сообщает, что в многоэтажке, которую повредило во время атаки, еще продолжаются поиски человека. В ОВА также подчеркнули, что разбор завалов продолжается, так что цифры могут измениться.

Кроме частного дома, взрывной волной во время атаки повредило здание ЗАГСа в Приморском районе Одессы. Поэтому учреждение будет работать оно в ограниченном режиме.

Также в городе в результате обстрела поврежден лицей. К счастью, детей в учебном заведении не было, у них ведь каникулы. Все работники во время тревоги находились в укрытии, поэтому обошлось без раненых.

Последствия ракетных обстрелов Одессы: фото ОВА и Общественное

Последствия ночной атаки "Шахедами" по Одессе

Ночью враг атаковал Одесскую область дронами-камикадзе "Шахед". В Одесском районе произошло попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры.

В Одессе же обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка. Возник пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС. Именно во время этой атаки пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы.

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