К сожалению, враг забрал жизни двух человек. Редакция 24 Канала выражает соболезнования их родным.

Обратите внимание Удар по жилому дому во Львове: есть жертва и 8 раненых

Кроме того, известно о 15 пострадавших. Среди них – 2 детей. Им 6 и 8 лет. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Между тем, спасатели продолжают ликвидировать последствия удара. Сейчас разбирают завалы.

Что происходит в Одессе после жуткого террористического удара: смотрите видео



Оккупанты атаковали жилые дома в Одессе / Прессслужба НГУ



Враг прицельно бьет по гражданскому населению / Прессслужба НГУ



Военные и спасатели продолжают разбирать завалы / Прессслужба НГУ



Кадры жутких разрушений просто шокируют / Прессслужба НГУ



Разбирать завалы спасателям помогают военные / Прессслужба НГУ

Массированная ракетная атака 29 декабря 2023 года – главное

Российские оккупанты регулярно наносят террористические удары по территории Украины. Самая массированная ракетная атака за последнее время произошла 29 декабря. Владимир Зеленский сообщил, что российские террористы выпустили по Украине около 110 ракет. К счастью, большинство из них сбили защитники украинского неба.

Юрий Игнат – спикер Воздушных сил – сообщил, что оккупанты применили все, кроме "Калибров".